Chili di cocaina ed eroina rivestiti di mentolo nascosti in doppifondi delle auto. Fiumi di droga dal Brennero per le piazze trentine, sradicati due sodalizi criminali

Elicotteri e macchine dei carabinieri in azione all'alba di oggi in Trentino ma anche in Olanda e Belgio. La maxi operazione della compagnia di Trento ha permesso di sradicare due sodalizi criminali che assieme rifornivano di droga le piazze di Trento, Rovereto, Cles e altre zone dell'Alto Garda oltre in varie parti del Nord Italia

TRENTO. Chili e chili di droga che arrivavano in Trentino attraverso, ancora una volta, il Brennero. E' una maxi operazione quella messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Trento che è riuscita a sradicare due sodalizi criminali che assieme rifornivano diverse piazze del Trentino e non solo, di cocaina e eroina.

Sono 38 le misure cautelari emesse dalla Procura, 32 quelle eseguite, una decina nell'Alto Garda. L'intervento trae origine da una approfondita attività di indagine che è iniziata a seguito dell'Operazione Maestro eseguita nel 2020 e che aveva visto sempre i militari di Trento individuare una banda dedita al traffico di stupefacenti composta prevalentemente da persone tunisine.

In questa occasione i carabinieri sono riusciti ad individuare uno dei fornitori e da qui identificare due diversi sodalizi criminali che alle 5 di stamattina sono stati sradicati.

Il primo è un filone composto in prevalenza da albanesi che si occupavano di fornire le piazze trentine soprattutto di eroina acquistandola dalla zona di Milano. Non disdegnavano nemmeno la cocaina per la quale si rifornivano in Campania.

Il secondo filone è quello più rilevante ed è transnazionale con arresti avvenuti anche fuori dal territorio nazionale. In questo caso si tratta di un sodalizio criminale comporto da persone marocchine che riuscivano a rifornirsi soprattutto di cocaina anche dall'Olanda. La droga arrivava in Trentino con auto che attraversavano il Brennero.

Si tratta, hanno spiegato i responsabili delle operazioni, di auto di grossa cilindrata che perlopiù avevano targhe straniere, olandese, tedesca oppure belga per cercare di confondersi con il flusso turistico. La droga, ha spiegato il maggiore Piermarco Borettaz, veniva nascosta all'interno delle auto in doppifondi creati apposta ma non solo. Per cercare di ingannare anche i cani antidroga, i panetti di sostanza stupefacenti erano rivestiti di sostanza che profumava di mentolo.

La droga che arriva in Trentino andava a soddisfare le esigenze dell'Alto Garda ma anche Trento, Cles, Rovereto e anche piazze di altre zone del Nord Italia.

Il Brennero, ha spiegato il comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Trento, il tenente Colonnello Michele Capurso, si “conferma punto di passaggio attraverso il traffico veicolare di ingenti quantitativi di stupefacenti che poi arrivano in varie piazze del Nord Italia. Con riferimento al nostro territorio – ha spiegato sempre Capurso – quello riscontrato è uno stupefacente pregiato rivenduto ad un costo notevole”.

Le indagini, portate avanti a partire dal 2020 ad oggi, hanno messo in campo un centinaio di pedinamenti con attività di osservazione e di controllo ma non solo. Ci sono state intercettazioni che hanno riguardato oltre duecento target ed hanno portato anche allo sbobinamento di quasi 5 mila ore di traffico telefonico e di conversazioni.