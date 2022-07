Colpita da una scarica di sassi mentre sta scalando, alpinista trasportata in elicottero all'ospedale di Trento

Fortunatamente le ferite riportate sono state lievi, la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.15 dai due compagni di cordata della donna

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. E' stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santa Chiara di Trento un'alpinista che è stata colpita da una scarica di sassi ferendosi ad una mano mentre stava scalando la via Bmz alla cima dell'Alberghet in alta Val Canali.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.15 dai due compagni di cordata della donna.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato in parete il Tecnico di elisoccorso.

La donna è stata recuperata a bordo e trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre i due compagni di cordata sono rientrati a valle in autonomia.

Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Primiero, pronti in piazzola per dare eventuale supporto.