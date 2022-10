Mentre scala viene colpita da un sasso alla testa e sulla spalla e perde i sensi: momenti di paura nell'Alto Garda

DRO. E' stata colpita da un un sasso alla testa e sulla spalla ed ha perso i sensi mentre si trovava appesa e stava affrontando il quinto tiro di via. A quel punto il compagno di cordata ha chiamato il 112 e sul posto è arrivato l'elicottero per l'intervento di salvataggio.

Attimi di paura, oggi, poco prima delle 13 sopra Dro, nella Valle del Sarca. Lungo la via Franceschini sulla Cima alle Coste una scalatrice tedesca del 1985 è stata colpita alla testa e alla spalla da un masso mentre stava affrontando il quinto tiro della via. A quel punto ha perso temporaneamente conoscenza. Il compagno di cordata ha dato l'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 13.

La Centrale Unica per le Emergenze, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione di Riva del Garda. Dopo aver individuato l'infortunata e il compagno in sosta in parete, Tecnico di elisoccorso e soccorritore sono stati verricellati sul posto, insieme all'equipe sanitaria. Una volta stabilizzata l'infortunata, la cordata è stata spostata di circa 10 metri con corda fissa su una cengia fino ad un luogo idoneo per il recupero a bordo dell'elicottero con il verricello.

In seguito, la donna è stata trasferita all'ospedale di Rovereto.