Coronavirus, in Alto Adige sono 4 i nuovi decessi segnalati in 24 ore con oltre 600 casi positivi. Aumentano i ricoveri in ospedale

Per il secondo giorno consecutivo si registrano 4 vittime del Covid sul territorio altoatesino mentre nei normali reparti ospedalieri i pazienti ricoverati sono aumentati di 7 unità. L'incidenza settimanale dei casi per 100mila abitanti scende a 859 (-25)