Covid in Trentino, nessun morto e 425 positivi. Ci sono 3 classi scolastiche in isolamento con gli alunni in didattica a distanza

TRENTO. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 425 nuovi positivi. Sono 317 i guariti. Migliora la situazione dei ricoveri in aera medica, mentre c'è un paziente ancora in terapia intensiva. Questo il report di oggi, sabato 19 marzo, per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino.

Sono stati analizzati 3.569 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 11 positivi dall'analisi di 194 tamponi molecolari; gli altri 414 casi sono stati trovati a fronte di 3.375 test antigenici. Il totale è di 425 casi, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici, e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 11,9%. C'è anche la conferma di 10 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

Suddivisione per classi di età: 8 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 7 casi tra 3-5 anni; 16 casi tra 6-10 anni; 13 casi tra 11-13 anni; 28 casi tra 14-18 anni; 109 casi tra 19-39 anni; 123 casi tra 40-59 anni; 50 casi tra 60-69 anni; 37 casi tra 70-79 anni e 34 casi di 80 o più anni. Sono invece 3 le classi scolastiche in isolamento con gli alunni che devono ricorrere alla didattica a distanza.

Nessun decesso e migliorano i dati ospedalieri. Attualmente ci sono 29 (-6) pazienti ricoverati di cui 1 (stabile) si trova nel reparto di rianimazione: ieri 3 nuovi ricoveri e 9 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 1.199.239 le dosi somministrate in Trentino, di cui 426.236 seconde dosi e 323.125 terze dosi.