Covid in Trentino, sono stati trovati 234 positivi. Rapporto contagi/tamponi alto ma migliora ancora la situazione negli ospedali

Sono stati trovati 234 positivi a fronte di 1.391 tamponi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 39 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 1 in rianimazione

TRENTO. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e sono stati trovati 234 positivi. Scende il numero dei ricoverati in area medica, 1 paziente in rianimazione. Questo il report di oggi, venerdì 9 settembre, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio.

Sono stati analizzati 1.391 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 2 positivi dall'analisi di 38 test molecolari; 232 i casi che sono stati trovati a fronte di 1.353 antigenici. Il totale è di 234 casi per un rapporto contagi/tamponi a 16,8%. Non ci sono positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi confermate dai molecolari.

Suddivisione per classi di età: 5 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 3 casi tra 3-5 anni; 7 casi tra 6-10 anni; 2 casi tra 11-13 anni; 6 casi tra 14-18 anni; 55 casi tra 19-39 anni; 60 casi tra 40-59 anni; 38 casi tra 60-69 anni; 33 casi tra 70-79 anni e 25 casi di 80 o più anni.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Attualmente ci sono 39 (-3) pazienti ricoverati, di cui 1 (stabile) nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 2 ricoveri e 5 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.251.289 le dosi complessivamente somministrate in Trentino, di cui seconde 428.873 dosi, 340.601 terze dosi e 30.855 quarte dosi.