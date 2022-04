Covid, nuovo decesso in Trentino: si tratta di una donna ultracentenaria. Sono 350 i nuovi contagi sul territorio provinciale

Rimane stabile la situazione all'interno delle strutture ospedaliere con 66 pazienti Covid (ieri si sono registrati 5 nuovi ingressi ed altrettanti dimissioni). Stabili a 3 anche i pazienti in rianimazione

Foto d'archivio

TRENTO. E' di un decesso e 350 nuovi contagi il bilancio del report di oggi, domenica 24 aprile, per quanto riguarda l'andamento epidemiologico in Provincia di Trento. La vittima segnalata dalle autorità sanitarie è una donna ultracentenaria non vaccinata che soffriva di altre patologie.

Resta stabile la situazione all'interno degli ospedali, dove sono ricoverati 66 pazienti Covid (ieri si sono registrati 5 nuovi ingressi e altrettante dimissioni). Stabili a 3 anche i pazienti in rianimazione. Il totale dei guariti da inizio pandemia cresce di 394 unità arrivando a 153.520.

I tamponi rapidi ieri sono stati 2.596, dei quali 340 positivi. A questi si sommano 10 positività rinvenute dai test molecolari (187 in tutto i test effettuati), che hanno confermato anche 7 positività intercettate negli scorsi giorni dai test rapidi.

Suddivisione per fascia d'età: 2 di 0-2 anni, 4 di 3-5 anni, 9 di 6-10 anni, 12 di 11-13 anni, 16 di 14-18 anni, 71 di 19-39 anni, 116 di 40-59 anni, 45 di 60-69 anni, 45 di 70-79 anni e 30 di 80 o più anni. In questo momento nessuna classe applica la sospensione delle attività in presenza.

Campagna vaccinale: il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.213.409, cifra che comprende 427.794 seconde dosi e 335.313 terze dosi