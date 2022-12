Dalle località sciistiche ai mercatini, Trenitalia lancia nuovi collegamenti anche in Trentino Alto Adige

TRENTO. Promuovere il turismo verso le località sciistiche. Questo l'obiettivo di Winter Experience 2022 l'iniziativa messa in campo da Trenitalia e che riguarderà anche il Trentino Alto Adige.

“Con Trenitalia Winter Experience 2022 si rafforza ulteriormente il ruolo del Polo Passeggeri del Gruppo FS: attore unico capace di garantire la libertà di viaggiare ovunque con collegamenti sempre più capillari e capaci di adattarsi alle necessità del territorio. Il nostro impegno per il futuro è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto – ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia - Puntiamo a offrire ai nostri clienti esperienze di viaggio più complete e integrate, ma allo stesso tempo comode e convenienti, per anticipare le esigenze dei clienti e delle comunità servite, formulando un’offerta sempre più door-to-door e diventare, così, hub aggregatore del turismo in Italia”.

In Trentino - Alto Adige per promuovere il turismo verso le località sciistiche, un nuovo InterCity Notte collega Roma, Bolzano e San Candido nel fine settimana. Aumentano i collegamenti del regionale: fra Trento e Bolzano le corse aggiuntive diventano undici il sabato e quindici nei festivi, mentre due nuovi treni serali viaggiano fra Trento e Rovereto.

In accordo con le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono già attivi i collegamenti per permettere ai turisti di visitare i mercatini di Natale di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Levico. Prosegue l’impegno del Regionale per accompagnare il cliente dove il treno non arriva. Sono, infatti, confermati i servizi treni+bus Freccia Link che consentono di raggiungere con una Freccia le principali mete del Trentino - Alto Adige e di prendere un bus in direzione Madonna di Campiglio, Val di Fassa, Val di Fiemme e Val Gardena.