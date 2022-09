Due mezzi pesanti coinvolti in un violento tamponamento in A22. Intrappolato fra le lamiere un 52enne, elitrasportato al Santa Chiara

E' successo attorno all'una, sul posto l'elisoccorso con l'equipe medica e i vigili del fuoco. L'autista è stato trasportato all'ospedale di Trento, non è in pericolo di vita

Foto: Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – Vigili del Fuoco Avio

TRENTO. Ha 52 anni l'autista che è rimasto ferito in A22 in uno spaventoso schianto tra due mezzi pesanti che è avvenuto attorno alle 13 al km 170, tra Santa Margherita e Serravalle in direzione nord.

Sulla dinamica esatta di quello che è successo e sulle cause, sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine. Lo schianto è stato molto violento e uno dei due autisti è rimasto bloccato ferito fra le lamiere del proprio mezzo.

Sono stati allertati i vigili del fuoco volontari di Avio che hanno operato con le pinze idrauliche per estrarre il conducente ed affidarlo poi alle cure dei sanitari.

Sul posto anche l’elisoccorso con l'equipe medica, un’ambulanza di Trentino Emergenza e in supporto il corpo permanente di stanza a Rovereto.

Il 52enne è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara e fortunatamente non è in pericolo di vita. Si sono verificati pesanti disagi alla viabilità.