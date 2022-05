E' morto Thomas Ziller, l'operaio comunale era rimasto schiacciato dal tagliaerba: il 26enne non ce l'ha fatta

SFRUZ. E' morto Thomas Ziller, l'operaio comunale rimasto schiacciato dal tagliaerba in val di Non. Si è, purtroppo, spento all'ospedale Santa Chiara di Trento a 5 giorni dal terribile incidente sul lavoro.

E' deceduto a soli 26 anni a causa delle ferite riportate nell'incidente avvenuto giovedì 5 maggio a Sfruz (Qui articolo).

Il 26enne stava tagliando l'erba lungo un viale in località Madonnina, alle porte del centro abitato, quando ha perso il controllo del macchinario.

A quel punto il tagliaerba si è rovesciato e ha schiacciato Ziller. A lanciare l'allarme un agricoltore che si trovava poco lontano.

Rapido e tempestivo l'intervento dei soccorritori con l'arrivo di ambulanza, vigili del fuoco di Sfruz con il supporto dei colleghi di Smarano e Taio e dei carabinieri.

Inoltre l'incidente era apparso fin da subito estremamente serio e da Trento era decollato l'elicottero. Il 26enne era stato stabilizzato dall'equipe medica e così era stato trasferito all'ospedale del capoluogo.

Il giovane è rimasto ricoverato, in gravi condizioni, per diversi giorni. Purtroppo, però, Ziller non ce l'ha fatta. E' enorme il cordoglio nella comunità per la scomparsa del 26enne.