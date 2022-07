Ecco cosa è successo nella galleria dei Crozi (VIDEO). La Jaguar in fiamme vista da vicino, l'intervento dei vigili del fuoco con una enorme turbina per far uscire il fumo

TRENTO. Una Jaguar bloccata all'interno della galleria dei Crozi avvolta dalle fiamme. Tra le cause probabili un'anomalia al cambio che ha poi portato ad un surriscaldamento e allo scoppio dell'incendio.

Questo è quello che è successo ieri pomeriggio. Non si tratta di un incidente tra due mezzi come pubblicato frettolosamente da alcune testate giornalistiche ma in realtà l'auto è andata a fuoco da sola.

L'allarme era scattato poco prima delle 18 quando la jaguar ad un certo punto si è bloccata all'interno della galleria in direzione Pergine. In pochissimi secondi le fiamme l'hanno completamente avvolta e il fumo ha riempito il tunnel.

Sono stati attimi di paura per alcuni automobilisti che stavano transitando proprio in quel momento all'interno della galleria. L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto si sono portati i vigili del fuoco. Da un lato ad intervenire sono stati i permanenti di Trento e dall'altro i volontari di Civezzano e Cognola che assieme hanno raggiunto il punto in cui l'auto stava bruciando.

Nel frattempo le persone che si trovavano all'interno del tunnel sono state fatte uscire e fortunatamente nessuno ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorsi sanitari. Nel tunnel anche una corriera della Trentino Trasporti che in retromarcia è stata portata all'esterno.





L'operazione dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme dell'auto in circa mezz'ora di lavoro. L'area è stata messa in sicurezza e si è poi provveduto a ventilare la galleria dal denso fumo con una ventola enorme dei vigili montata su un camion. Queste ultime operazioni sono durante per circa un'ora per poi arrivare ad un lento ritorno alla normalità.