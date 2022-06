Esce per un'escursione e non fa più ritorno: ritrovato il corpo senza vita di un 82enne

L'uomo, un turista tedesco, era stato per disperso ieri sera (giovedì 23 maggio) a Racines in Alto Adige: le ricerche erano proseguite fino alle 4 del mattino. Dopo l'interruzione il tragico ritrovamento nella mattinata di oggi

BOLZANO. L'allarme era scattato nella serata di ieri (giovedì 23 maggio) per un turista tedesco di 82 anni, scomparso a Racines dopo esser partito per un'escursione in mattinata: dopo ore di ricerche i soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita dell'uomo.

Il tragico ritrovamento è stato effettuato dalla macchina dei soccorsi altoatesina verso le 9 di oggi. L'uomo secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato nelle vicinanze di Malga Calice, ad un'altitudine di circa 1.500 metri sul livello del mare.

Come detto, l'82enne era partito per un'escursione nella mattinata di ieri, senza fare però ritorno. L'allarme è scattato in serata e le ricerche, per le quali si sono attivati sia i vigili del fuoco che il soccorso alpino della zona, sono proseguite fino alle 4 del mattino.

A quel punto le operazioni, alle quali hanno partecipato anche gli operatori della guardia di finanzia, l'Aiut Alpin e i carabinieri, si sono interrotte per qualche ora. Verso le 9 poi il tragico ritrovamento nelle vicinanze di Malga Kaserlicht.