Tragedia in montagna, 50enne esce per un'escursione in bici e viene trovato senza vita alla base di una parete rocciosa

L'uomo era uscito per un'escursione ieri pomeriggio e ieri sera la moglie, non vedendolo tornare, aveva dato l'allarme. Immediatamente sono partire le ricerche e questa mattina è stato trovato il corpo senza vita del 50enne

BRUNICO. Si sono purtroppo concluse in maniera tragica le ricerche di un turista di 50 anni che dopo essere uscito per un'escursione in bici ieri pomeriggio in serata non aveva fatto ritorno.

A dare l'allarme era stata la moglie e le ricerche erano partite immediatamente per terminare questa mattina con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo.

Il 50 era uscito con la bici per un'escursione in val Pusteria. Assieme alla moglie alloggiavano in un campeggio di San Lorenzo di Sebato. Ed è stata proprio quest'ultima a lanciare l'allarme quando ieri sera ha più visto rientrare il marito.

Attorno alle 22 è scattata la macchina delle ricerche che è proseguita fino a notte fonda con numerose persone in campo, assieme alle unità cinofile e con l'ausilio anche dell'elicottero con i visori notturni.

La bici dell'uomo era stato trovata vicino ad una malga da dove si presume che il 50enne abbia poi proseguito a piedi.

Questa mattina, alla ripresa delle operazioni, purtroppo, alla base di una parete è stato trovato senza vita il corpo del turista tedesco. Tra le ipotesi è che il 50enne sia scivolato e precipitato per diversi metri morendo sul colpo. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.