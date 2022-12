Frana nella notte, isolato un intero paese. Sappada raggiungibile dal Cadore, in corso i lavori per liberare la Sr 355

L'allarme è scattato attorno alle 3 a Forni Avoltri, non ci sono feriti. In azione il personale di Friuli Venezia Giulia Strade, i Vigili del fuoco, i carabinieri

CADORE. Frana nella notte lungo la Sr 355 a Forni Avoltri. La strada è stata interrotta all'altezza della galleria di Tors, per chi proviene da Rigolato, a quella delle ultime case di forni dal lato opposto.

Sono in corso i lavori per liberare la viabilità dai massi caduti. Ci sono cartelli e personale che avvisano della chiusura in più punti lungo il percorso, a Villa santina, Ovaro; Rigolato, Cima Sappada e Santo Stefano. Sappada al momento è raggiungibile sono dal Cadore.





L'allarme è scattato questa notte attorno alle 3. Si tratta di una frana staccatasi ai piedi dell'abitato che ha invaso larga parte della carreggiata. Un lavoro portato avanti per riuscire ad aprire la strada a senso unico alternato.

Sul posto stanno operato il personale di Friuli Venezia Giulia Strade, i Vigili del fuoco, i Carabinieri per quanto di competenza.