Frontale tra due auto, paura in Valsugana. Arrivano tre corpi dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche

Contenuto sponsorizzato

CASTEL IVANO. Momenti di paura in Valsugana per un incidente stradale tra due auto. Le persone coinvolte fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, anche se sono state trasportate all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 18 di oggi, domenica 25 dicembre, all'altezza del centro abitato in località Tomaselli, frazione di Strigno sul territorio comunale di Castel Ivano.

Si è verificato un frontale tra due auto dopo una curva, un impatto violento con le persone rimaste bloccate all'interno dell'abitacolo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Strigno con il supporto dei corpi di Scurelle e di Villa Agnedo e le forze dell'ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Contenuto sponsorizzato

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre i pompieri sono intervenuti per agevolare l'uscita delle persone dall'abitacolo.

Fortunatamente le persone non hanno riportato gravi ferite, anche se sono state trasportate all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.