I carabinieri fermano un furgone sulla MeBo: dentro trovano undici biciclette rubate, la maggior parte elettriche, compresa una per bambini

Nel corso dei giorni festivi di giugno, le forze dell'ordine hanno notato un incremento delle denunce per furto di bici, in particolare elettriche, posteggiate nelle vicinanze delle passeggiate e piscine pubbliche. L'operazione portata avanti dai carabinieri: "Venite a vedere se sono vostre con la denuncia e una foto del mezzo"

MERANO. Sono state recuperate undici biciclette rubate, compresa una per bambini, sequestrato un furgone e cinque persone sono state denunciate. Questo il risultato di un'operazione portata avanti dai carabinieri a Merano.

Nel corso dei giorni festivi di giugno, le forze dell'ordine hanno notato un incremento delle denunce per furto di bici, in particolare elettriche, posteggiate nelle vicinanze delle passeggiate e piscine pubbliche. Per frenare questa dinamica, sono stati organizzati specifici servizi, utilizzando carabinieri in uniforme e in abiti civili, nei centri cittadini e lungo le strade principali.

Nel corso del posto di controllo organizzato lungo la via Palade di Marlengo, all'altezza dell’ingresso della Mebo con direzione Bolzano, è stato fermato e perquisito un furgone bianco, già emerso nel corso delle attività investigative.

All’interno del veicolo sono state rinvenute undici biciclette di cui sei elettriche di elevato valore commerciale. Il furgone era condotto da uno straniero residente nella provincia di Verona. Lo stesso, verosimilmente in complicità con tre connazionali e un italiano residenti a Merano, sembrerebbe fosse specializzato nel trasportare le bici di provenienza furtiva dal centro abitato dell'Alto Adige verso il Veneto.

Sono in corso approfondimenti al fine di individuare i proprietari delle bicilette sequestrate, attualmente visibili dai carabinieri di Merano. Le forze dell'ordine invitano le vittime dei furti a recarsi il comando con il verbale di denuncia di furto e possibilmente una foto della propria bicicletta rubata per individuare eventualmente la propria tra quelle in sequestro.

Oltre ai quattro stranieri, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 21enne meranese con l'ipotesi del reato di tentato furto aggravato. E' stato, infatti, fermato una notte di alcuni giorni fa all’interno di un campeggio mentre stava prelevando una mountain bike (valore 1.300 euro) di un turista olandese.

Addosso aveva anche un tronchesino per tagliare catene e lucchetti. Il 21enne è stato pizzicato diverse volte a maggio mentre prendeva o utilizzava biciclette altrui e quindi ha a suo carico diverse e recenti denunce per furti. I carabinieri stanno quindi preparando una segnalazione per proporre l’applicazione di un’adeguata misura di prevenzione personale.