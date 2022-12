Il trattore ruzzola nella scarpata (FOTO), complessa operazione di recupero del mezzo agricolo da parte dei vigili del fuoco

Un trattore è finito in una scarpata in Alto Adige. L'intervento dei vigili del fuoco a San Giorgio in val Pusteria

BRUNICO. Ha perso il controllo del trattore che è finito in una scarpata rovesciandosi svariate volte. Fortunatamente non ci sono feriti, complessa invece l'operazione di recupero del mezzo agricolo.

L'allerta è scattata intorno alle 15.15 di oggi, giovedì 1 dicembre, nei boschi che circondano San Giorgio, frazione di Brunico, in val Pusteria.

Un trattore è scivolato lungo un pendio e si è rovesciato svariate volte prima di terminare la corsa in fondo alla scarpata.

Fortunatamente non ci sono feriti mentre sul posto si sono portati i vigili del fuoco di San Giorgio per la messa in sicurezza e per il recupero del mezzo agricolo.

Un'operazione lunga e complicata, i pompieri hanno illuminato l'area con la fotoelettrica e tramite verricello sono riusciti a riportare sulla carreggiata il trattore.