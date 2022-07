In ospedale il vigile del fuoco caduto dal tetto durante le operazioni di spegnimento di un incendio (FOTO). Diversi i corpi attivati per spegnere il rogo

L'incendio è scoppiato in val Rendena, il rogo ha coinvolto il tetto di un edificio. Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le attività di spegnimento. Il sindaco Michele Cereghini: "Fortunatamente non sembra grave. Vicinanza al pompiere e un ringraziamento alle altre unità per il tempestivo e professionale intervento"

PINZOLO. E' ricoverato all'ospedale il vigile del fuoco scivolato e precipitato a terra nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato in val Rendena. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi, anche se sono in corso ulteriori accertamenti e approfondimenti.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, domenica 17 luglio, in località Calchera in zona Tulot e non lontano dalla strada che collega Pinzolo e Prà Rodont (Qui articolo).

Una densa colonna di fumo e poi le fiamme hanno avvolto l'edificio. Un rogo, secondo le prime ricostruzioni, che è partito dal camino e si che è propagato rapidamente lungo la copertura in legno, molto secco, della casa.

Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di zona per gestire l'emergenza: il corpo di Pinzolo con il supporto di Madonna di Campiglio con l'autoscala e poi quello di Carisolo.

Un'operazione delicata anche per evitare che qualche scintilla potesse scappare e interessare l'area circostante, visto anche il terreno particolarmente secco a causa del perdurare della siccità e dell'assenza di perturbazioni e delle raffiche di vento.

Nel corso delle attività per domare le fiamme, un vigile del fuoco è però rimasto ferito, un volo di circa 4 metri prima di sbattere violentemente a terra.

A fronte della dinamica, l'elicottero è subito decollato da Trento per dirigersi in val Rendena e accelerare così le operazioni di soccorso. Stabilizzato e immobilizzato, il vigile del fuoco è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

"Fortunatamente il vigile del fuoco volontario non è in pericolo - commenta Michele Cereghini, sindaco di Pinzolo, il quale si è portato sul posto per manifestare vicinanza e per seguire le attività di spegnimento - aspettiamo maggiori dettagli ma probabilmente viene dimesso in serata. All'operatore va la vicinanza della comunità, gli auguriamo una pronta guarigione. Ringraziamo inoltre tutti i pompieri intervenuti, per la grande velocità e professionalità di intervento".