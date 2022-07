Incendio in un'abitazione: un vigile del fuoco cade dal tetto e resta ferito, interviene l'elisoccorso. Il sindaco: ''Vicinanza ai pompieri: speriamo non sia nulla di grave''

L'incendio è divampato in località Calchera a Pinzolo. Il rogo ha coinvolto il tetto di un'abitazione. Nel corso delle operazioni di spegnimento un vigili del fuoco è caduto dalla copertura, trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento

Foto d'archivio

PIINZOLO. E' caduto da una delle sporgenze dell'abitazione mentre stava partecipando alle operazioni di spegnimento delle fiamme il vigile del fuoco rimasto ferito sopra Pinzolo. Sul posto è stato mandato l'elicottero che è decollato da Trento in direzione della località Calchera non lontano dalla strada che da Pinzolo sale a Prà Rodont e nella zona del Tulot. Proprio in queste ore un incendio coinvolge un'abitazione.

Il sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini, si è portato sul posto per seguire le attività e per manifestare vicinanza ai pompieri. "Non è ancora esattamente chiaro quanto successo - dice il primo cittadino - ma un volontario è purtroppo rimasto ferito. E' sempre stato cosciente e dopo la prima assistenza, il vigile del fuoco è stato trasportato in elicottero all'ospedale per agevolare i soccorsi. Gli incendi possono accadere e la speranza è quella di contenere i danni, mentre questi infortuni sono sempre delle brutte notizie perché colpiscono persone che si spendono a favore della comunità: spero che il giovane si possa riprendere velocemente e che ci possa essere una pronta guarigione".

Le fiamme sono divampate intorno alle 14 e hanno avvolto il tetto di un'abitazione in val Rendena. Si è levata in cielo una densa nube di fumo e poi il fuoco si è velocemente propagato sulla copertura dell'edificio. E subito sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco della zona: il corpo di Pinzolo con il supporto di Madonna di Campiglio con l'autoscala e poi quello di Carisolo.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono rilevate complicate visto il clima estremamente secco e asciutto che ormai caratterizza questa stagione dal caldo anomalo e che sta facendo contare decine di incendi anche in Trentino Alto Adige.

Nelle scorse ore uno particolarmente esteso ha riguardato la Panarotta e l'Alta Valsugana con ampie porzioni di bosco andate distrutte e ben due Canadair e 3 elicotteri, oltre a una novantina di pompieri, in azione per più di due giorni per domare le fiamme. In Alto Adige, addirittura, si sono già contati circa una cinquantina di incendi in questi primi 7 mesi dell'anno contro una media annuale di 20 ed è stato stimato che almeno un quarto sarebbe stato causato da mozziconi di sigaretta.

I comportamenti individuali, insomma, anche in queste situazioni fanno la differenza. Al momento non si conoscono le origini dell'incendio che ha coinvolto l'abitazione sopra a Pinzolo. Quel che si sa è che i vigili del fuoco sono in azione per domare le fiamme e che uno di loro è rimasto ferito cadendo dall'alto da più di 4 metri e sbattendo violentemente al suolo.

"L'incendio appare sotto controllo, comunque in fase di contenimento. Ma l'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni sanitarie del vigile del fuoco volontario. Speriamo non sia nulla di grave", conclude Cereghini.