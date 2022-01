Incendio sul Monte Bondone, elicottero in azione per spegnere le fiamme (FOTO). L'area bruciata è di circa 4 ettari

Difficile intervento che ha visto impegnati i vigili del fuoco dei corpi presenti in valle e questa mattina anche dell'elicottero. L'allarme è stato lanciato ieri pomeriggio e le operazioni per circoscrivere le fiamme sono andate avanti senza sosta fino all''una di notte per riprendere oggi alle 7

CAVEDINE. Sono ancora in corso in queste ore le operazioni conclusive di spegnimento dell'incendio che è scoppiato sul Monte Bondone, in una zona impervia sopra Stravino, in località Fraine.

Dalle prime informazioni l'area che è stata bruciata è di circa 3 – 4 ettari. A partire dalle 7 di questa mattina continuano ad essere operativi i vigili del fuoco dei corpi di Cavedine, Calavino e Lasino.





E' stato attivato l'elicottero del corpo permanente di Trento che ha raccolto acqua dal lago di Lagolo per spegnere del tutto le fiamme.





L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri (QUI L'ARTICOLO) e le fiamme alte si potevano vedere a diversi chilometri di distanza. Nel corso del pomeriggio si sono alternati diversi vigili del fuoco dei corpi presenti in valle per cercare di bloccare l'incendio.

L'intervento non è stato semplice, l'area è impervia e questo ha comportato non poche difficoltà per i vigili del fuoco che hanno lavorato fino a quasi l'una di questa notte avendo alla fine la meglio sulle fiamme e riuscendo a circoscrivere.





L'attenzione rimanere comunque alta e si stanno controllando anche eventuali focolai per evitare che il fronte dell'incendio possa ripartire.