Incidente sul lavoro in una falegnameria: due operai travolti da un pannello, un 57enne schiacciato al torace

TRENTO. Due operai sono stati colpiti da un pannello. Incidente sul lavoro in una falegnameria. Un 57enne è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre un 45enne è stato curato sul posto.

L'allerta è scattata intorno alle 8 di oggi, lunedì 4 aprile, all'interno di una falegnameria a Trento Nord.

I due operai sono stati travolti da un pannello e, in particolare, un lavoratore è rimasto schiacciato all'altezza del torace.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi e i tecnici Uopsal dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, mentre il personale sanitario si è preso carico dei feriti.

Un 45enne stato medicato sul posto, mentre un 57enne è stato trasportato all'ospedale del capoluogo per accertamenti e approfondimenti. Fortunatamente le condizioni non sembrano gravi.