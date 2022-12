Lo schianto contro un camion e il furgone diventa un groviglio di lamiere, è morto un ragazzo di 16 anni. Feriti il fratello di 6 anni e il padre, l'incidente nel veronese

VERONA. E' drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio a Verona, sulla strada dell'Alpo. Un ragazzo di soli 16 anni è morto.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 15.30. Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Si tratterebbe di un frontale tra un camion e un furgone. Quest'ultimo mezzo, con a bordo il padre con i due figli, è sbandato finendo per invadere la corsia opposta.

L'impatto è strato tremendo. Il furgone è stato ridotto ad un groviglio di lamiere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell'ordine oltre ai soccorsi sanitari.

Purtroppo per il 16enne non si è potuto fare nulla, è deceduto sul posto. Il padre e il fratello di 6 anni sono stati ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale Borgo Trento.

Gli agenti della polizia locale hanno chiuso per ore Strada dell'Alpo per permettere le operazioni di soccorso e per indagare sulle cause del sinistro.