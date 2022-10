Maltempo, sottopassi e cantine allagati per le forti precipitazioni: vigili del fuoco in azione

E' successo a partire dalla serata di ieri in Alto Adige sono stati diverso gli interventi dei vigili del fuoco volontari

BOLZANO. Strade e piste ciclabili bloccate dall'acqua e cantine allagate. Sono stati diversi gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco dell'Alto Adige nelle scorse ore.

L'ondata di maltempo che nel corso della notte è andata via via a diminuire ha creato non pochi problemi. Si è trattato soprattutto di piccoli allagamenti e di strade bloccate dall'acqua, a causa dei tombini ostruiti dalle foglie. Sono le situazioni che sono state registrate a Oltrisarco.

A Bolzano vigili del fuoco in azione per sottopassi e marciapiedi allagati mentre a Castelrotto a finire riempita d'acqua per le forti precipitazioni è stata una cantina.

Fortunatamente non ci sono state frane o colate di fango e gli interventi immediati dei vigili del fuoco hanno permesso in poco tempo di risolvere le situazioni che si sono venute a creare per il maltempo.

In Trentino, secondo le previsioni meteo, le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel corso della mattinata con maltempo residuo sui settori meridionali. In seguito ritorna a spuntare il sole con un aumento della nuvolosità in serata.