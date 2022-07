Maltempo, un hotel invaso dall'acqua a Riva del Garda: ospiti evacuati e vigili del fuoco in azione. Frane e smottamenti sulla statale della Gardesana

RIVA DEL GARDA. Alcuni spazi dell'albergo invasi dall'acqua e piccoli smottamenti a interrompere alcune vie di comunicazione: una ventina gli interventi dei vigili del fuoco a Riva del Garda nel corso della notte, i soccorritori sono stati allertati per una serie di allagamenti e tombini sollevati a seguito della perturbazione che si è scaricata nelle scorse ore su diverse porzioni del Trentino.

L'intervento più complesso è quello legato dell'allagamento all'hotel Pier a causa dell'uscita del torrente che scorre sul retro della struttura. La sala da pranzo e la cucina sono state invase dall'acqua e dal fango, coinvolte anche alcune camere posizionato sotto il livello della strada.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Riva del Garda con il supporto dei corpi di Arco e di Tenno.

I pompieri hanno isolato e messo in sicurezza l'area, gli ospiti sono stati evacuati e accompagnati all'esterno della struttura per il tempo necessario dell'operazione. Circa 40 i centimetri d'acqua all'interno dell'edificio.

Gli altri interventi sono stati per allagamenti in piazzali, scantinati, su contatori, per acqua infiltrata da coperture e per tombini sollevati.

Piccoli smottamenti invece sulla strada statale 45bis della Gardesana e sulla provinciale 37 in località Deva.

Notte di lavoro, quindi, per la macchina dei soccorsi, riuscita a ripristinare e rimettere in sicurezza praticamente tutte le criticità nell'arco di poche ore.