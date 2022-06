Maltempo (VIDEO), alberi abbattuti e tetti scoperchiati: decine di interventi dei vigili del fuoco

TRENTO. Sono bastati pochi minuti al violento nubifragio che intorno alle 19 si è abbattuto sul Trentino per provocare diversi danni costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Le forti raffiche di vento infatti hanno abbattuto alberi e scoperchiato alcuni tetti.

Nella zona tra il tribunale e piazza Fiera per esempio, un albero è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento. La pianta è caduta proprio davanti all’ingresso del parcheggio sotterraneo di piazza Fiera. Per rimuovere l’albero i vigili del fuoco hanno dovuto tagliarlo a pezzi con la motosega.

Altri interventi per alberi abbattuti si registrano a Cognola, Bieno e Castelnuovo in Valsugana. A Revò invece il vento ha fatto crollare un camino mentre nelle zone di Trento, Rovereto, Drena, Aldeno e Tesero sono stati scoperchiati i tetti di alcune abitazioni. In certi casi le tegole che sono cadute direttamente in strada. I vigili del fuoco sono stati chiamati per diversi interventi di messa in sicurezza, sia sulle strade che per edifici.