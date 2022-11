Meteo, tra pioggia e neve instabilità in arrivo in Trentino: ecco le previsioni per la prossima settimana

TRENTO. Maltempo in arrivo in Trentino, dove nei prossimi giorni è prevista una fase di instabilità che porterà annuvolamenti e precipitazioni diffuse. È questa in sintesi la situazione riportata dagli esperti di Meteotrentino, che sottolineano come i primi annuvolamenti si inizieranno a vedere già nel tardo pomeriggio o nella serata di oggi (domenica 13 novembre).

Questa notte, e nella mattinata di domani, sono poi previste anche deboli (o debolissime) precipitazioni a carattere nevoso oltre i 1.500 metri di quota. A seguire invece, nelle ore pomeridiane di lunedì, sono in arrivo più ampie schiarite. Le temperature minime saranno stazionarie o in aumento, le massime in calo.

Martedì invece sarà una giornata nuvolosa o molto nuvolosa, con probabili precipitazioni dal pomeriggio. Le temperature in questo caso saranno stazionarie o eventualmente in calo nei valori minimi, con venti sudoccidentali in quota, deboli e variabili in valle. La situazione peggiorerà poi nella giornata di mercoledì, che sarà molto nuvolosa o coperta con precipitazioni deboli o moderate diffuse e nevose oltre i 2mila metri di quota.

Da giovedì previste invece parziali schiarite alternate ad annuvolamenti e possibili precipitazioni.