Temperature in calo e neve anche a basse quote: il maltempo arriva in Trentino. Ecco le previsioni

Le (deboli) precipitazioni partiranno dal tardo pomeriggio-sera di oggi (15 gennaio) e saranno nevose, dicono gli esperti di Meteotrentino, mediamente oltre gli 800-1000 metri. Dopo qualche schiarita nel mattino di lunedì però, è previsto un nuovo passaggio in serata con quota neve in calo a circa 400 metri

TRENTO. Temperature in calo (anche sotto la media del periodo) e precipitazioni (anche nevose) in arrivo in Trentino, dove a partire da questa sera è previsto il passaggio di una nuova perturbazione. Secondo gli esperti di Meteotrentino infatti, dopo un inizio di giornata molto nuvoloso o coperto, le prime (deboli) precipitazioni arriveranno nel tardo pomeriggio-sera in estensione da Ovest, e saranno nevose mediamente oltre gli 800-1000 metri, ma localmente anche a quote inferiori.

Dopo qualche schiarita nel mattino di lunedì però, è previsto un nuovo passaggio in serata con quota neve in calo a circa 400 metri: “Nei giorni successivi – scrivono gli esperti di Meteotrentino – ancora molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, più probabili tra martedì e mercoledì, e nevicate possibile anche a quote basse”. In particolare nella mattinata di mercoledì la quota neve è prevista attualmente nuovamente in calo a 200 metri.

Parlando di accumuli, come riportato dall'esperto Giacomo Poletti: “A quota piste la nuova settimana porterà 15-30 centimetri totali, con i massimi della forbice nel sud/est della Provincia”. Da confermare, ribadisce Poletti, la possibilità che i fiocchi scendano anche a Trento nella serata di martedì e fino a mercoledì mattina.