Pioggia (e neve) in arrivo in Trentino: fiocchi fino a 1000 metri di quota, ecco le previsioni

Foto d'archivio

TRENTO. Nuove piogge e un calo delle temperature in grado di portare accumuli nevosi oltre i 1000 metri di quota. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni in Trentino, dove in un febbraio finora straordinariamente caldo (Qui Articolo) è in arrivo ora una nuova ondata di instabilità che interesserà tutto il territorio provinciale.

Oggi (mercoledì) sarà infatti l'ultima giornata soleggiata, con nuvolosità comunque in intensificazione (fino a cielo coperto) a partire dalle ore centrali. Temperature massime in calo. Già da domani (giovedì 22 febbraio) si prevedono condizioni molto nuvolose e dalla sera, a cominciare da Ovest, precipitazioni diffuse e nevose oltre 1500 metri circa, localmente anche inferiori. Ancora in calo le massime con minime, invece, in forte rialzo.

Fino al primo pomeriggio di venerdì continueranno precipitazioni diffuse e persistenti, nevose oltre i 1400 metri circa. Dal pomeriggio-sera di venerdì, e poi ancora sabato e domenica, è previsto un nuovo calo delle temperature con la quota neve in discesa fino ai 1000 metri circa (specie sul nord del Trentino).

Come riportato negli scorsi giorni da Giacomo Poletti, oltre i 1.500 metri potrebbero cadere dai 15 ai 30 centimetri di neve in Val di Fassa (con una forbice tra i 7 ed i 15 centimetri per il fondovalle), 25-35 centimetri in Val di Sole e nel Trentino occidentale, 25-40 centimetri nel Trentino centrale e tra i 40 ed i 50 centimetri nel Trentino meridionale.

Successivamente, continua l'esperto, da lunedì è confermata una fase asciutta per diversi giorni con temperature nella norma inizialmente, poi in progressivo aumento.