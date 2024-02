Meteo, giù le temperature, pioggia e neve in arrivo in Trentino: si attendono forti raffiche di vento in quota

A partire dalla serata di oggi (giovedì 22 febbraio) un'ondata di instabilità interesserà per diversi giorni il territorio portando pioggia in valle e neve inizialmente oltre i 1200-1400 metri. La quota neve scenderà però fino a 800-1000 metri nelle giornate di lunedì e martedì con un ulteriore calo delle temperature

TRENTO. Si aprirà all'insegna dell'instabilità, con precipitazioni diffuse e temperature in calo, l'ultimo fine settimana di febbraio (in un mese rimasto, finora, ben al di sopra dei livelli medi per quanto riguarda le temperature), a causa dell'ingresso sul territorio provinciale di intense ed umide correnti da sudovest. A confermarlo sono gli esperti di Meteotrentino che precisano come da sabato a martedì le condizioni in Trentino rimarranno instabili ancora a causa di umidi flussi meridionali.

La giornata di oggi (giovedì 22 febbraio) vedrà precipitazioni in intensificazione a partire dalla serata, con quota neve in calo attorno ai 1.200-1.400 metri. Le massime saranno in calo e si attendono venti in intensificazione fino a forti o molto forti in quota (e localmente forti da sud anche in valle). Una situazione che si ripresenterà anche domani (nelle prime ore della giornata è alta la probabilità di forti venti in montagna), con precipitazioni persistenti, diffuse e nevose oltre 1.200-1.400 metri (e localmente anche al di sotto soprattutto nelle valli meno ventilate dei settori occidentali).

Le precipitazioni saranno in attenuazione o esaurimento dal pomeriggio-sera con temperature minime e massime in calo. Sabato poi schiarite più ampie al mattino, alternate ad annuvolamenti con rovesci sparsi o isolati temporali nevosi oltre i 1000 metri circa. Minime ancora in calo, massime in aumento. Domenica, come anticipato, condizioni ancora variabili con possibili locali rovesci. Per lunedì e martedì sono previste invece condizioni di forte nuvolosità con precipitazioni a tratti diffuse e nevose mediamente oltre gli 800-1000 metri.