Neve, mezzi bloccati dagli accumuli sulle strade (FOTO) ad Ora. L'appello dei pompieri: “Bisogna usare l'attrezzatura invernale”

Mattinata difficile ad Ora a causa della neve che ha ricoperto le strade: sulla via Val di Fiemme, in direzione di Montagna, sono stati diversi i veicoli bloccati dall'accumulo dei fiocchi che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco

BOLZANO. Il ritorno anche nei fondovalle della dama bianca questa mattina ha causato diversi disagi sulle strade del Trentino Alto Adige, dove gli accumuli di neve hanno portato a molti incidenti minori e alla formazione di lunghe code lungo le principali arterie stradali (Qui Articolo).

Ad Ora, tra un camion bloccato dalle neve e un furgone di traverso sulla carreggiata, la mattinata di oggi è stata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco volontari, intervenuti in più occasioni dopo per le chiamate d'aiuto arrivate dagli utenti della strada bloccati lungo la via Val di Fiemme, in direzione Montagna.

Al di là delle avverse condizioni meteo, dicono i vigili del fuoco, i 'sinistri' sono però stati causati anche dalla mancanza di equipaggiamento invernale dei veicoli: “A questo punto – scrivono i pompieri – vorremmo ribadire il nostro invito a prendere misure di sicurezza adeguate, come le catene da neve, in caso di condizioni meteorologiche avverse”.