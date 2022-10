Orso investito da un’auto nella notte: l’esemplare fugge nel bosco, i forestali sulle sue tracce

Foto d'archivio

SAN LORENZO DORSINO. L’allarme è scattato la mattina di oggi, 17 ottobre, per via di un investimento di un orso avvenuto intorno alle 6e30.

L’incidente, le cui circostanze sono ancora da chiarire, è avvenuto lungo la strada statale 421 tra Molveno e Sarche, all’altezza dell’abitato di Tavodo nel comune San Lorenzo Dorsino.

Stando alle prime informazioni l’esemplare non è deceduto ma quando i forestali sono arrivati sul posto con un’unità cinofila non hanno trovato l’orso. “La persona a bordo del veicolo – riferisce la Provincia in una nota – non ha potuto evitare l’incidente. L’animale, immediatamente dopo l’impatto si è allontanato nei prati a valle della strada”.

Pochi giorni fa, l'11 ottobre, un altro plantigrado era rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada che collega gli abitati di Fai della Paganella e di Andalo