Parte un colpo dal suo fucile e si spara accidentalmente: ferito un cacciatore

VITTORIO VENETO. E' partito accidentalmente un colpo dal suo fucile ed è rimasto ferito a una gamba. E' questo quanto accaduto a un cacciatore di 61 anni, residente nel comune di Vittorio Veneto, nella mattinata di domenica 27 novembre in zona Cozzuolo.

L'uomo si trovava in un capanno in campagna, quando per cause ancora ignote, è partito uno sparo della sua arma. Nonostante la ferita l'uomo, zoppicante, sarebbe riuscito a salire in macchina per tornare verso casa, ma durante il viaggio si sarebbe fermato e avrebbe chiamato i soccorsi, non essendo in grado di proseguire. Il ferito infatti avrebbe perso molto sangue.

Una volta arrivati i sanitari il cacciatore è stato caricato in ambulanza e portato all'ospedale di Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti.