Partono per un giro ad anello ma la moglie non vede più arrivare il marito, ricerche a tappeto per un 76enne: aveva sbagliato sentiero, trovato affaticato

PREDAZZO. La moglie era arrivata prima alla meta e ha aspettato il marito, il quale, però, non arrivava. La donna preoccupata ha così allertato i soccorritori e sono scattate le ricerche: l'uomo è stato ritrovato molto affaticato e quindi è stato trasportato in elicottero all'ospedale per accertamenti.

L'allerta è scattata intorno alle 17 di oggi, giovedì 28 luglio, lungo il sentiero E349 tra il lago Moregna e il bivacco Paolo e Nicola nel gruppo del Lagorai in val di Fiemme.

Le ricerche sono cominciate quando la moglie aveva denunciato la scomparsa del 76enne. Da una prima ricostruzione, la coppia è partita insieme da malga Val Maggiore sul territorio di Predazzo per raggiungere il lago Moregna lungo il sentiero E339. La donna, arrivata a destinazione prima del marito, l'ha aspettato invano. Non vedendolo arrivare ha chiesto aiuto al Numero unico per le emergenze.

Il tecnico di Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento degli operatori delle Stazioni di Moena e Val di Fiemme e ha allertato i Gruppi tecnici di Ricerca e le Unità cinofile.

Sul posto, oltre agli operatori delle due Stazioni, sono arrivate due unità cinofile del soccorso alpino, una unità cinofila della guardia di finanza, i soccorritori della guardia di finanza e i vigili del fuoco di Predazzo e Ziano di Fiemme. I soccorritori sono partiti dalla base operativa allestita a malga Val Maggiore per perlustrare i sentieri che ad anello portano verso il lago Moregna.

E' stato verso le 17.45 che due operatori della Stazione di Moena, tra cui anche un sanitario, hanno ritrovato il 76enne sul sentiero E349, a circa metà strada tra il lago Moregna e il bivacco Paolo e Nicola. Stava bene ma era affaticato dopo aver intrapreso, probabilmente sbagliando itinerario, un percorso più lungo, superando il lago di Moregna.

Per il recupero è stato fatto intervenire l'elicottero di Trentino Emergenza che ha sbarcato in hovering il Tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. L'escursionista è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale di Cavalese per essere sottoposto agli accertamenti medici.