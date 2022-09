Per i 50 anni dell'Azienda agricola de Tarczal c’è lo show cooking di Alfio Ghezzi: ecco programma e menù della cena speciale

ISERA. Cinquant'anni e non sentirli, l'Azienda agricola de Tarczal si prepara a festeggiare mezzo secolo di vita. “Essere arrivati a 50 anni - afferma il patron Ruggero dell'Adami de Tarczal - è sicuramente una bella soddisfazione, ma quella più grande è di 'scollinare', di veder compiersi il passaggio generazionale”.

Non solo, perché nell'occasione saranno celebrati anche i vent'anni della Vineria de Tarczal, nata per accompagnare i vini della cantina con piatti di qualità della tradizione trentina. Nella splendida struttura di a Marano d'Isera dunque ci si prepara a festeggiare con due eventi speciali dove cibi e vini saranno i grandi protagonisti.

Il 30 settembre si terrà una 'cena itinerante' in cantina (su prenotazione via mail o telefono), che vedrà la partecipazione, oltre che dello chef della "Vineria" Andrea Gelmini, anche dello chef del ristorante "Senso" Alfio Ghezzi, mentre il 13 ottobre (sempre all'interno della corte della Cantina de Tarczal), si svolgerà un incontro pubblico con un confronto fra imprenditori sul tema del passaggio generazionale.





"Si tratta di una 'cena itinerante' in Cantina - precisa Elena dell'Adami de Tarczal che si occupa in particolare della Cantina dell'azienda agricola - con la collaborazione ovviamente della nostra trattoria. Insieme al nostro chef Andrea Gelmini ci sarà poi anche Alfio Ghezzi per uno show cooking. Il 13 ottobre invece si terrà un appuntamento più 'istituzionale', che coinvolgerà diversi imprenditori con i rispettivi figli, nel quale non si parlerà solo di passaggio generazionale ma anche delle sfide affrontate ieri e di quelle da affrontare oggi". All'evento saranno presenti anche Fausto e Sergio Manzana, Antonello e Mirco Briosi e Gabriella e Arianna Toniatti Santolini.

Sempre per quanto riguarda la 'cena itinerante' del 30 settembre, spiega Felicia dell'Adami de Tarczal, che segue la Vineria: "Si partirà in Vineria con un aperitivo. Ci si sposterà poi in azienda agricola con varie postazioni, dove si troverà anche lo show cooking dei due chef. Nella bottaia si servirà il secondo piatto e poi in una sala speciale, tra anfore in terracotta, si gusterà il dolce. Il tutto accompagnato da un sottofondo musicale e in compagnia di 5 cooperative, che avranno la loro postazione per esporre i loro prodotti e farli conoscere". Alla serata infatti parteciperanno anche la cooperativa Al Ponte, Eliodoro, Iter, Cooperativa 78 e Cooperativa Barba. Le prenotazioni sono da inviare all'indirizzo mail [email protected] o per telefono al numero 0464 409134. La quota di partecipazione è di 85 euro.

Il menù? All'aperitivo ci saranno degli antipasti e del finger food tra fanzelto e bocconcini di trota. Per il primo piatto invece, che verrà servito in cantina, i partecipanti potranno godersi lo show cooking dei due chef, che realizzeranno un risotto al Marzemino e zafferano con porcini (abbinato alla selezione di Marzemino della Cantina di casa). Alla seconda postazione verrà servito invece il secondo: un salmerino, abbinato a una selezione di Chardonnay Felix. Il dolce infine, sarà una pesca caramellata servita con gelato alla bufala, verrà accompagnato dal rosato di casa Tarczal.