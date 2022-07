Perde il controllo del mezzo che si ribalta e finisce fuori strada (FOTO): grave incidente sulla Ss237. Elitrasportata una donna al Santa Chiara

Lo schianto è avvenuto nella zona di Lardaro, verso le 16 e 30: i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l'attrezzatura idraulica per estrarre la donna dall'abitacolo

TRENTO. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi (lunedì 18 luglio) verso le 16 e 30 lungo la statale 237 del Caffaro: una donna ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata finendo fuori strada. La conducente del veicolo è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Il sinistro è avvenuto nella zona di Lardaro sul territorio comunale di Sella Giudicarie e secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un'uscita autonoma. Quel che è certo è che nella violenza dell'urto l'auto è finita fuori strada, ribaltandosi a fianco della carreggiata.

La conducente, una donna di 48 anni, è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed i vigili del fuoco (sul posto sono intervenuti i corpi di Tione, Lardaro e Roncone) hanno dovuto utilizzare l'attrezzatura idraulica per poterla liberare dalle lamiere.

Sul posto come detto si è portato anche l'elicottero di soccorso, oltre che diversi mezzi di sanitari da Tione e da Storo e pompieri, che ha caricato a bordo l'infortunata per poi trasportarla al nosocomio del capoluogo in codice rosso.

La ricostruzione della dinamica e le cause dell'incidente sono affidate agli agenti della polizia locale valle del Chiese.