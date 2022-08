Perde il controllo dell'auto che si ribalta, marito e moglie 80enni trasportati in ospedale

TERRAGNOLO. Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina a Terragnolo per un incidente che ha coinvolto due persone.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un'uscita autonoma.

L'auto, con a bordo marito e moglie di 85 e 80 anni, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada per poi ribaltarsi.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 8.30 e sul posto si sono portati i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. Ad intervenire il corpo di Terragnolo con 4 vigili e in supporto una squadra del corpo di Folgaria con 2 vigili e le pinze idrauliche a scopo precauzionale.

Sul posto anche un'ambulanza 118 ed l'equipe dell'elisoccorso sbarcata con il verricello.

L'auto si è fermata ribaltata su un lato. I vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre gli occupanti spaventati e, fortunatamente, solo con ferite lievi.

I due anziani feriti sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati all'ospedale di Rovereto.