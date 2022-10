Perde il controllo dell'auto e distrugge circa 20 metri di ringhiera: due persone in ospedale. Momenti di paura a Ton

TRENTO. Perde il controllo della propria vettura, finendo prima contro un cordolo e poi contro una ringhiera, divelta per una ventina di metri: due persone in ospedale questa mattina dopo un incidente in Val di Non. L'allarme è scattato intorno alle 7 e 15 di oggi (mercoledì 26 ottobre) in località Ceramica, nel territorio comunale di Ton, e sono state tre in tutto le persone coinvolte nell'incidente, due delle quali, come detto, trasportate in ospedale per tutti gli accertamenti medici del caso.





Dopo la chiamata d'emergenza sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ton e quelli di Denno, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'auto ibrida incidentata e della gestione del traffico. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite ma quel che è certo è che l'auto ha riportato evidenti danni lungo la fiancata sinistra, dove la vettura ha impattato contro la ringhiera.

Oltre ai pompieri nell'area dell'incidente si sono portati anche gli operatori sanitari con due ambulanze di Trentino emergenza, il servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento ed i carabinieri di Cles per tutti i rilievi del caso.