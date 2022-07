Perde l'equilibrio al secondo tiro di corda della via: giovane alpinista 26enne cade per una decina di metri

Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti sul posto, recuperando il ragazzo con l'elicottero e portandolo in un vicino prato sottostante per i primi accertamenti medici

Foto d'archivio

SELVA DI VAL GARDENA. L'allarme è scattato in tarda mattinata di oggi (17 luglio) quando sulla Torre Murfreit in Val Gardena, un giovane alpinista è caduto per circa 10 metri.

Il 26enne residente a Spoleto, ha perso l'equilibrio mentre era impegnato nel secondo tiro di corda della via, cadendo così per una decina di metri.

Gli operatori del soccorso alpino sono così intervenuti sul posto, recuperando il ragazzo con l'elicottero e portandolo in un vicino prato sottostante, dove si sono svolti i primi accertamenti medici.

Immobilizzato e stabilizzato dall'equipe medica, il giovane alpinista è stato poi elitrasportato in ospedale.

Questo è stato soltanto uno dei numerosi interventi che il soccorso alpino ha portato a termine nella giornata di oggi, tra i quali degli escursionisti rimasti feriti a causa di scariche di sassi e quello per un parapendio precipitato subito dopo il decollo dal Col Rodella.