Perdono la traccia del sentiero e rimangono bloccati tra le rocce: un 15enne e un 16enne salvati a 3 mila metri di quota

DAONE. Due giovani escursionisti trentini di 15 e 16 anni sono rimasti bloccati tra le rocce sulla via del rientro da cima Cop di Breguzzo, nell'omonima Valle.

L'allarme è scattato intorno alle 15.30 quando rimasti bloccati e in seria difficoltà nel proseguire il percorso in autonomia. I due si trovavano sulla cresta sommitale a circa 3.000 metri di quota quando hanno perso la traccia del sentiero, finendo così in una zona impervia in mezzo alle rocce. Incapaci di muoversi, hanno contattato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto è intervenuto l'elicottero che, chiamato dal tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale, ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione Valle del Chiese.

Dopo essere salito in quota e aver individuato i due alpinisti, l'elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso che con una calata in corda doppia di circa 10 metri, ha raggiunto i due ragazzi e li ha messi in sicurezza.

Una volta recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello, i due giovani, classe 2007 e 2006, ritrovati fortunatamente illesi, sono stati trasferiti a Breguzzo, dove sono stati presi in cura dagli operatori della Stazione Valle del Chiese.