Poste Italiane cerca portalettere in Trentino Alto Adige: “Al via le assunzioni”. Ecco come partecipare alla selezione

La ricerca, dice Poste Italiane, è attiva su tutto il territorio nazionale ed i candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali

TRENTO. Poste Italiane assume anche in Trentino Alto Adige: l'azienda cerca portalettere da inserire con contratto a tempo determinato sul territorio regionale. La ricerca di addetti, spiega Poste Italiane, è attiva su tutto il territorio nazionale e gli interessati potranno quindi decidere di partecipare alla selezione anche nelle Province di Trento e Bolzano. “Per potersi candidare – spiega l'azienda – è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste, nella sezione 'Carriere' dedicata a 'Posizioni aperte' in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione”. Come anticipato, i candidati saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. In ogni caso, le risorse individuate nel processo di selezione si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate eccetera) nell'area territoriale di propria competenza.

