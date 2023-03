Tigotà cerca personale per i punti vendita sul territorio: ecco le posizioni aperte

L'azienda cerca in Provincia di Bolzano 5 consulenti addetti alla vendita: il curriculum va presentato entro il 7 aprile. Diverse le posizioni aperte anche in Trentino

Contenuto sponsorizzato

BOLZANO. Tigotà cerca personale per i punti vendita in Trentino Alto Adige: ad annunciarlo è la stessa azienda, specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, che sottolinea siano 5 le posizioni aperte in Provincia di Bolzano per le quali il curriculum va presentato entro il 7 aprile.

Il brand cerca in particolare “consulenti che possano guidare il cliente nelle scelte” nei punti vendita di Merano e Lana. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'azienda, alla voce 'Lavora con noi'. “La nostra presenza a Bolzano e Provincia è significativa – dice il presidente di Tigotà Tiziano Gottardo – attualmente ci sono 10 store ma la nostra volontà è quella di ampliare l'offerta e garantire un servizio in più attraverso l'apertura di nuove filiali. La ricerca di personale è finalizzata proprio a proseguire le nostre politiche di sviluppo su questo territorio”.

Diverse però, come anticipato, le posizioni aperte anche in Trentino: 2 a Civezzano (una per addetto alle vendite l'altra per addetto al rifornimento scaffali), 2 a Rovereto (entrambe per addetti alle vendite) e 1 rispettivamente a Cles e a Cavalese (in entrambi i casi per personale addetto al rifornimento scaffali).

Contenuto sponsorizzato

“A livello nazionale – dice l'azienda – la società è arrivata a 679 store, mentre i collaboratori sono 5mila, di 58 diverse nazionalità e con un'età media di 35 anni. Le donne sono 4750 con una presenza che arriva all'85% del totale e che comprende anche l'Ad Stefania Casonato. Nel corso del 2022 le assunzioni sono state oltre 300: numeri che il brand vuole confermare per il 2023 offrendo nuove opportunità occupazionali su tutto il territorio nazionale”.