Scivola sull'erba secca e ruzzola per 80 metri sul Lagorai (FOTO). A lanciare l'allarme il compagno di escursione, una 43enne trentina portata in ospedale

LAGORAI. E' scivolata per circa 80 metri lungo un pendio di erba secca, un'escursionista di Pergine Valsugana è stata trasferita in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 13.45 di oggi, domenica 20 marzo, lungo il sentiero poco sotto la cima del monte Cola sulla catena del Lagorai.





La 43enne a quota di circa 2.100 metri è scivolata sull'erba secca e così è ruzzolata per un'ottantina di metri. Nella caduta ha riportato un trauma alla caviglia, oltre a svariate botte e contusioni. A lanciare l'allarme il compagno di escursione.

Il tecnico di centrale del soccorso alpino, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l'intervento della Stazione Bassa Valsugana e ha allertato la Stazione di Levico.





Cinque soccorritori hanno raggiunto l'infortunata in circa un'ora di camminata, le hanno prestato le prime cure sanitarie e la hanno imbarellata. Poi è stato fatto arrivare sul posto l'elicottero di Trentino Emergenza per procedere con il recupero.

L'elisoccorso è atterrato poco distante e quindi ha caricato a bordo l'infortunata per poi trasferirla all'ospedale del capoluogo per accertamenti e approfondimenti.