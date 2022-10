Sequestrato cucciolone di pastore tedesco legato in un piccolo recinto, ora cerca casa. L'Oipa: “Costretto a vivere in solitudine, proprietario denunciato”

L'animale, dice l'Oipa, è stato sequestrato nel Veronese dalle guardie zoofile e ora si trova in una struttura sanitaria, in attesa di essere affidato in custodia giudiziaria a chi saprà prendersene cura: “Si tratta di un cucciolone esuberante. Per lui cerchiamo una famiglia con esperienza nel gestire un animale così giovane e forte”

VERONA. Pastore tedesco legato alla catena e abbandonato a sé stesso in un piccolo recinto: l'Oipa interviene nel Veronese e sequestra il cucciolone di 8 mesi, che ora cerca una famiglia. “L'uomo che lo deteneva in quelle condizioni – scrive l'organizzazione – è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Verona per 'detenzione incompatibile e produttiva di gravi sofferenze'”.





A riportare la vicenda è proprio l'Oipa, che precisa come ora l'animale attenda di essere preso in affido per iniziare una nuova vita. “Nell'ambito dei nostri controlli a Verona e Provincia a tutela degli animali vittime di maltrattamento – spiega Massimiliano d'Errico, coordinatore della guardie zoofile Oipa nel Veronese – abbiamo trovato questo povero lupetto di 8 mesi, costretto a vivere in solitudine legato a una catena di circa 2 metri”.

Catena che, continua d'Errico, era arrivata ad intrappolare l'animale, attorcigliandosi intorno al suo corpo: “Abbiamo interpellato il Pubblico ministero, che ci ha dato la disposizione di procedere al sequestro del cane”. Il pastore tedesco ora si trova in una struttura sanitaria ed è in attesa di essere affidato in custodia giudiziaria a chi saprà prendersene cura: “Si tratta di un cucciolone esuberante – dice d'Errico – per lui cerchiamo una famiglia con esperienza nel gestire un animale così giovane e forte”.

Per chi volesse prenderlo in affido è possibile contattare il Nucleo delle guardie zoofile di Verona scrivendo una mail a [email protected]. Lo stesso indirizzo, dice l'organizzazione, può essere utilizzato per denunciare situazioni di abuso e maltrattamento su animali: “L'Oipa ricorda che, a parte le possibili responsabilità penali, nella Regione Veneto è vietato per legge tenere a catena i cani. Uniche deroghe possibili solo per ragioni sanitarie o per misure urgenti di sicurezza, necessariamente temporanee. Entrambe le deroghe, tuttavia, devono essere certificate da un veterinario”.