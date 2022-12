Spaventoso incidente sulla statale del Brennero (FOTO), si schianta contro il guardrail e si cappotta in mezzo alla strada: quattro persone incastrate nell'auto

L'incidente è avvenuto in Vallagarina tra Calliano e Volano. Un'auto si è schiantata contro il guardrail e si è cappottata in mezzo alla statale. Complessa operazione di soccorso, dispiegate un gran numero di operatori

Contenuto sponsorizzato

VOLANO. Quattro persone sono state accompagnate in ospedale dopo essere state liberate dalle lamiere dell'auto mentre un quinto occupante è uscito da solo dall'abitacolo. Questo il bilancio del grave incidente sulla statale del Brennero, c'è stato uno spaventoso incidente in Vallagarina con un'auto che si è cappottata sull'arteria.

Contenuto sponsorizzato

L'allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, lunedì 26 dicembre, lungo la strada statale 12 all'altezza dell'impresa Tdl costruzioni tra i centri abitati di Volano e Calliano. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso improvvisamente il controllo dell'auto che è finita contro il guardrail a lato della strada. Da lì il mezzo è stato sbalzato in mezzo alla carreggiata e si è rovesciato (Qui articolo).

Un incidente molto violento con la vettura che è uscita praticamente distrutta dall'impatto e ha perso uno pneumatico, rimasto incastrato nel guardrail. Quattro persone sono rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo mentre un altro occupante è riuscito a liberarsi da solo e uscire dalla vettura.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, quattro ambulanze e due autosanitarie di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco di Volano, con il supporto del corpo di Calliano con in dotazione le pinze idrauliche, permanenti di Trento, carabinieri e polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Presente anche il servizio gestione strade della Provincia per gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno tagliato le lamiere dell'abitacolo con le pinze idrauliche per liberare le persone rimaste incastrate all'interno. Un lungo e minuzioso lavoro per salvaguardare gli occupanti della vettura.

I feriti sono stati poi affidati alle cure del personale sanitario. Dopo una prima assistenza, le persone sono state trasferite all'ospedale per accertamenti e approfondimenti. Disagi alla viabilità, la strada è stata chiusa e il traffico deviato per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi in piena sicurezza e per la rimozione della vettura e la pulizia della sede stradale.