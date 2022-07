Tragedia in bici, cade in discesa e sbatte sul guardrail. Morto a 18 anni Pietro Ballarini

L'incidente è avvenuto sul passo Durone nel tratto in discesa verso Tione. A nulla sono valsi i tempestivi interventi dei soccorritori. Fatali le ferite riportate nello schianto contro il guardrail per Pietro Ballarini, morto a soli 18 anni

TIONE. E' Pietro Ballarini di Mori la vittima del drammatico incidente mortale a passo Durone. Il giovane di Mori è morto a soli 18 anni a seguito di uno schianto in bicicletta.

L'allerta è scattata intorno alle 10.45 di oggi, sabato 23 luglio, lungo la strada provinciale 222 che attraversa passo Durone (Qui articolo).

Il ragazzo di Mori, che indossava regolarmente il caschetto, era in comitiva con un gruppo di amici e stavano scendendo in bici in direzione di Tione.

Il 18enne ha perso il controllo della bici nell'affrontare un tratto, caratterizzato da curve e tornanti, più stretto e in forte discesa.

Non è più riuscito a riprendere la corretta traiettoria e così è finito violentemente per scontrarsi contro il guardrail. Un impatto fortissimo contro la barriera di protezione, tanto che il caschetto di è spezzato.

L'incidente è apparso fin da subito drammatico e le condizioni sanitarie estremamente gravi. Il resto della comitiva ha allertato immediatamente il Numero unico per le emergenze e sul posto si sono precipitati i soccorritori.

Sono arrivate due ambulanze della Croce rossa e di Trentino emergenza, i vigili del fuoco di Tione, Bleggio Superiore e Bolbeno-Zuclo e gli agenti della polizia locale delle Giudicarie.

E' stato attivato anche l'elicottero, decollato da Bolzano con l'equipe medica d'urgenza per accelerare e per agevolare il più possibile le attività della macchina dei soccorsi.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza, la strada è stata chiusa mentre il personale sanitario ha avviato le manovre salvavita.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e le prolungate attività, purtroppo per Ballarini non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto contro il guardrail, il 18enne è morto.