Incidente in bici, il dolore per la morte del 18enne Pietro Ballarini: “Hai iniziato a pedalare con me in Bmx”

Incidente fatale per Pietro Ballarini di soli 18 anni. La comunità si è stretta nel dolore della famiglia: “Non ci sono parole, lo ricorderò sempre come il bambino si 7 anni quando giocavamo insieme alle elementari”

MORI. È una comunità in lutto quella di Mori che piange la prematura scomparsa di Pietro Ballarini, rimasto vittima di un incidente in bicicletta a soli 18 anni. La bicicletta era la sua grande passione. Ai social network preferiva lunghi giri per le strade del Trentino.

Tutti lo ricordano come un ragazzo d’oro e non si danno pace, sono tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi sui social. “Non ci sono parole – scrive un’amica – condoglianze alla mamma Sabina lo ricorderò sempre come il bambino si 7 anni quando giocavamo insieme alle elementari. Riposa in pace Pietro”. C’è anche chi con Ballarini condivideva la passione per le due ruote: “Ciao Pietro hai iniziato a pedalare con me in Bmx, ti ho insegnato ad andarci la notizia oggi mi ha stravolto, ti ricorderò per sempre”

Ieri, 23 luglio, il ragazzo di Mori si trovava con un gruppo di amici e stavano scendendo in bici in direzione di Tione, lungo la strada provinciale 222 che attraversa passo Durone.

Contenuto sponsorizzato

A un certo punto però il 18enne, che indossava regolarmente il caschetto, ha perso il controllo della bicicletta mentre stava affrontando un tratto in discesa con curve e tornanti. L’impatto con il guardrail è stato violentissimo, tanto che il caschetto di è spezzato.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e le prolungate attività, purtroppo per Ballarini non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto contro il guardrail.