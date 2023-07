Morto a 16anni dopo un incidente in bici, addio ad Alessandro Zuech. ''Era un bravo ragazzo. Perdere un giovane così crea un dolore tremendo alla comunità''

NOVELLA. Si chiamava Alessandro Zuech il ragazzo di 16 anni che martedì scorso è stato vittima di un brutto incidente in bici in Val di Non e che oggi è stato dichiarato morto all'ospedale di Trento. Il giovane era ricoverato in terapia intensiva dopo aver sbattuto la testa violentemente contro un albero ma purtroppo le cure dei sanitari non sono bastate ed è deceduto nelle scorse ore.

''Era un bravo ragazzo e la famiglia è molto conosciuta in paese - commenta Donato Preti sindaco di Novella -. E' un momento difficile questo per tutta al comunità, perdere un giovane così crea un dolore tremendo''.

Il 16enne era caduto, mentre stava tornando a casa sua, a Brez, lungo la strada che costeggia il rio Novella in Val di Non, martedì intorno alle 13. Perso il controllo della e-bike è finito sbalzato contro un albero ed ha sbattuto violentemente la testa contro il tronco. Un automobilista che stava passando di lì ha visto il ragazzo a terra ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fondo e poi i carabinieri ma soprattutto i sanitari. Constatata la gravità della situazione è stato fatto decollare da Trento l'elicottero che ha raggiunto la zona dell'incidente ed ha elitrasportato in emergenza il giovane all'ospedale Santa Chiara. Ne sono seguite giornate convulse per cercare di salvare il ragazzo ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo non c'è stato niente da fare e oggi è stato ufficializzato il decesso.