Mondo del ciclismo in lutto per la morte di Jacopo Venzo a soli 17 anni: "Aveva ancora tante pagine da scrivere, nello sport e nella vita"

TRENTO. “Sono profondamente addolorato per la notizia della scomparsa di Jacopo Venzo. In momenti come questi, può essere difficile trovare parole adeguate per esprimere il dolore. Possano la famiglia e gli amici del giovanissimo ciclista trovare forza e sostegno reciproco per superare questo momento di profonda tristezza. La memoria di Jacopo vivrà nei cuori di coloro che l’hanno conosciuto e amato, e il suo spirito continuerà a ispirare gli appassionati di ciclismo in tutto il mondo. Che possa riposare in pace”. Usa queste parole il governatore del Veneto, Luca Zaia, per ricordare Jacopo Venzo, il giovane ciclista di soli 17 anni che è morto a seguito di una bruttissima caduta ieri in discesa durante la prima tappa del Giro dell'Alta Austria.

Il giovane correva per la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino di Lavis. Durante la seconda semitappa del Giro juniores dell'Alta Austria, mentre stava affrontando una lunga curva in discesa è caduto rovinosamente al suolo. Da subito le sue condizioni si sono dimostrate molto gravi e dopo essere stato assistito sul posto dal personale medico era stato portato d'urgenza all'ospedale. Qui purtroppo le sue condizioni non sono migliorate e l'annuncia della sua morte è stato dato ieri mattina.

“Jacopo era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita, e per questo fa ancora più male” ha scritto in un messaggio sui social la sua squadra. Sono tantissimi i messaggi di dolore e di ricordo che stanno arrivando in queste ore per la morte del 17enne. In molte manifestazioni ciclistiche previste oggi è stato deciso di fare un minuto di silenzio per ricordarlo.

Ad esprimere il proprio cordoglio anche la Federazione Ciclistica Italiana che “si unisce al dolore per la gravissima perdita di un ragazzo giovane, con ancora tante pagine da scrivere, nello sport e nella vita. A nome di tutto il movimento ciclistico italiano porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutti coloro che volevano bene a Jacopo”.