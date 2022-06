Tragedia in montagna, un alpinista trentino di 23 anni precipita e muore sull'Ortles

L'allarme è scattato nella mattina di oggi sull'Ortles: un alpinista di soli 23 anni sarebbe rimasto vittima di un incidente fatale durante un'escursione insieme ad un compagno. Secondo le prime informazioni il giovane trentino sarebbe precipitato per diverse centinaia di metri dopo una caduta sulla Via del Coston

L'allarme è scattato nella mattina di oggi (sabato 18 giugno) poco prima delle 10 e 30: l'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara ma secondo le prime informazioni il giovane sarebbe precipitato per diverse centinaia di metri mentre era impegnato sulla Via del Coston, a circa 3.700 metri di quota.

Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi, ma gli operatori del soccorso alpino di Solda (nel Comune di Stelvio) non hanno potuto che recuperare il corpo senza vita del giovane.

