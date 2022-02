Tragedia in montagna, viene colpito da un malore e si accascia a terra. Gli amici praticano il massaggio cardiaco ma non c'è nulla da fare: muore un 74enne

L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso, che sono subentrati agli amici nelle manovre salvavita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, il 74enne è morto. La coppia scossa per quanto accaduto

Foto d'archivio

SANTA GIUSTINA. E' stato stroncato da un malore, nonostante le tempestive manovre degli amici prima e dell'equipe medica poi non c'è stato nulla da fare per un 74enne.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, martedì 1 febbraio, quando il soccorso alpino di Feltre è stato attivato per un escursionista che aveva accusato un malore, mentre con una coppia di amici stava scendendo dalla chiesetta di San Mauro verso località Campel in val Scura.

Dopo le prime avvisaglie, il 74enne di Mogliano Veneto (Treviso) è rapidamente peggiorato e ha perso i sensi.

Immediato l'allarme e gli amici avevano iniziato a praticargli il massaggio cardiaco nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Localizzato il luogo del malore, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato con un verricello l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso, che sono subentrati agli amici nelle manovre salvavita ma non c'è stato nulla da fare.

La salma è stata spostata assieme ai soccorritori, sopraggiunti dopo una ventina di minuti a piedi, in un posto agevole per il recupero, per poi essere trasportata nella frazione di San Vettor Veses, dove sono arrivati carabinieri e carro funebre. La coppia, scossa per quanto accaduto, è stata accompagnata a valle dai sette soccorritori.